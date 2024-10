Énergie : 22 femmes formées sur les techniques de recherche d’emploi et de stage dans le secteur

Dans le cadre du programme « Jigueen Mooy Leer » initié par le ministère du pétrole, du pétrole et des mines, 22 femmes ont subi une formation et obtenu un stage dans des structures évoluant dans le secteur de l’énergie. Au regard de la nécessité de poursuivre l'inclusion des femmes, peu représentées dans le secteur et les défis auxquels nous faisons face avec l’arrivée du pétrole et du gaz, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et des efforts pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle, sont nécessaires.



Ainsi, pour réduire les inégalités de genre dans le secteur de l’énergie, ce programme intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action National Genre et Energie (PANGE) du Ministère du Pétrole et des Energies (MPE), initié par le MPE avec l’appui de MCA-Sénégal II, sur financement de MCC.



Depuis le 10 juillet 2023, les stagiaires de la 1ère cohorte du programme ont pu commencer leurs activités dans leurs structures respectives. Cette première cohorte est constituée de 22 stagiaires, réparties entre six structures du ministère. Il est à noter une dominance des filières techniques, représentant 68% des stagiaires, contre 32% pour les filières administratives et connexes. Ceci consolide l'objectif initial du programme de stage, qui visait à avoir 60% des stagiaires dans les métiers techniques.



Au delà des opportunités, il y aura la nécessité pour ces femmes sénégalaises de contribuer activement à la transformation du secteur énergétique. Pour la deuxième phase, il est prévu la formation et l’accompagnement de 28 autres femmes sur ce qui fera la moitié de l’objectif qui est de 100 stagiaires dans les structures de l’énergie.