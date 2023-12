Encore une panne d'Air Sénégal : Le vol Paris-Dakar du 28 décembre annulé !

Les problèmes se succèdent et se ressemblent à la compagnie Air Sénégal qui n'arrive plus à assurer une liaison normale. Ce jeudi 28 décembre 2023, un vol Paris-Dakar prévu à 15h, a été annulé. Cela fait suite à un retard de plus de 12h de temps accusé la veille à cause d'une panne d'huile de moteur sur un autre vol de la même compagnie.



Ainsi, elle indique, "Au delà des retards qui ne sont que la partie visible de l'iceberg, il faudrait que des actions correctrices soient mises en place pour éviter des rapports d’une aviation civile étrangère qui peuvent mener au classement d’une compagnie dans une liste noire, mais surtout que la culture de la sécurité soit le socle de la compagnie", suggère notre source.

En effet, nous souffle notre source, "lors d’un contrôle Safa (contrôle sur les avions étrangers se posant en France, une équipe d’inspecteurs est chargée de constater le respect des règles de sécurité internationales sur 53 points répertoriés. Ceci permet de mettre à jour les indices de mauvais entretien ou de gestion jugée risquée de la compagnie. Ce contrôle est aléatoire).Il a été constaté des points qu’on appelle « no go » c'est-à-dire qui engagent la sécurité et pour lesquels une action est nécessaire pour que l'avion puisse voler. Là il s'agissait d' un problème d' huile moteur, qui a été remonté par les équipages mais sans action sur cette nécessité de maintenance", renseigne la source.D'après les informations de Dakaractu, "Hier un avion a été affrété pour effectuer le vol en lieu et place de l' appareil d'Air Sénégal. Engendrant 12 h de retard. Le vol Dakar Paris est parti à 18:57 au lieu de 00h30 puisque c’est le même équipage qui a été utilisé. Le vol Paris Dakar du 28 a été annulé", nous confie-t-elle.