Enclavement, manque d’infrastructures à Saraya : le diagnostic amer d’Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jamm Ak Jariñ

Après Kédougou, le chef de file de Jamm ak Jariñ a rencontré les populations de Saraya. « Saraya est très loin de Dakar. Elle est même loin de Kédougou, la capitale régionale. Et, est presque coupée du reste du pays», précise le leader de la coalition de l’espoir, Amadou Ba jugeant de la nécessité et de l’urgence de désenclaver le département.







« Il manque presque de tout. Routes, pistes de production, électricité, réseau téléphonique… Ce département, d’égale dignité avec tous les autres que compte le pays, doit pouvoir bénéficier des mêmes commodités, pour que l’équité territoriale soit, enfin, une réalité visible partout à travers le pays. Jamm ak Njarin compte, une fois, au contrôle à l’hémicycle, corriger ce déséquilibre en portant les demandes et les doléances, somme toutes, légitimes au niveau de la représentation nationale », a indiqué Amadou Bâ. Ce dernier s’assurer que ses futurs collègues et alliés parlementaires, « entendent trouver des solutions à travers des propositions aux innombrables difficultés auxquelles Saraya est confrontée depuis l’indépendance ».