En visite à Ziguinchor, le SG national du SAES exige la réouverture de l’université

Le secrétaire général du syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) était en visite ce vendredi 06 décembre à l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Cette visite fait suite à la fermeture du campus social et pédagogique par le conseil académique après une série de grèves des étudiants ayant occasionné de vives tensions.



Après un tour effectué sur les chantiers et un tête à tête avec les autorités universitaires, David Célestin Faye a exigé la réouverture de l’université le plus tôt possible.



"Nous sommes venus constater la situation qui prévaut à l’Université Assane Seck de Ziguinchor et c’est une désolation de trouver l’Université ainsi sans ses étudiants, sans les enseignants et c’est regrettable. Nous avons rencontré les autorités et nous exigeons la réouverture de l’Université, car on ne doit pas refaire les mêmes erreurs qu’à l’UCAD’’, rétorque-t-il non sans condamner les violences faites pendant la grève illimitée.