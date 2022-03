Emploi des jeunes : une convention entre l’ANPEJ et BoB Eco prévoit de doter 50 000 motos électriques aux jeunes.

Une convention de partenariat a été matérialisée, ce 17 mars entre l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (Anpej) et BoB Eco, une société asiatique spécialisée dans la vente de motos électriques dans les pays en développement.



BoB eco prévoit d’envoyer 50 000 motos-taxi pour la création d’emplois au profit des jeunes dans les prochains 18 mois.



« Notre mission est d’augmenter la qualité de vie et contribuer à la société. BoB Eco compte reverser 20% des bénéfices du projet au Sénégal », a confié Hilde Watty, la responsable Afrique de la société BoB Eco.



Pour sa part, le directeur général de l’Anpej,Tamsir Faye a parlé, lors de la signature de la convention, de projet innovant offrant des opportunités aux jeunes à travers un transfert de technologie des plus pointues et d’un renforcement sur les métiers du transport.