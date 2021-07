Emploi des jeunes : Les pôles emploi et entrepreneuriat de Kébémer et de Louga désormais fonctionnels.

Les pôles Emploi et entrepreneuriat des jeunes et des femmes (PEEJF) des départements de Kébémer et Louga vont être fonctionnels à compter de ce lundi.



En effet, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Dame Diop et le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, sont venus constater de visu l’effectivité des dispositifs mis en place pour le démarrage effectif de ces guichets uniques en matière d'orientation, d'appui, d'information sur l'emploi, la formation, l'insertion, l'encadrement, l'obtention de financement, pour ne citer que cela.



Pour le ministre Dame Diop, la présence de l'ANPEJ, du 3FPT et de la DER entre autres structures, montre à suffisance l'utilité du pôle-emploi pour les jeunes et les femmes, une vision du Président Macky Sall. Ainsi, avec ces joyaux, les populations de Kébémer et de Louga vont avoir un service de proximité emploi-insertion...