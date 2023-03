Emploi des jeunes : L'AGETIP et le ministère de la Jeunesse comptent enrôler 1.000 jeunes pour le pavage des 19 communes de Dakar.

Dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) vient de signer, ce jeudi 09 février 2023, une convention de partenariat avec le ministère de la jeunesse pour la mutualisation de leurs moyens à travers la direction de l'emploi. Cette convention constitue un renforcement du programme de l’amélioration du cadre de vie avec le pavage dans les communes de Dakar.



Ce projet concerne les jeunes qui n'ont pas acquis de qualification de par l'éducation ou le travail. Face à cette problématique, le ministre de la Jeunesse a mis en place ce programme de formation et d'insertion des populations non qualifiés notamment la région de Dakar.



À cet effet, les résultats attendus de ce projet sont de créer 1.000 emplois à travers les 19 communes du département de Dakar ce qui va toucher 1.000 familles et impacter 10. 000 personnes sans prendre en compte les effets induits, dont l'amélioration du cadre de vie par l'aménagement de voirie, d'espaces publics et culturels. Ainsi, ces jeunes seront formés dans les métiers de pavage afin d'être insérés dans les marchés de l'emploi moyennant un salaire de 80 mille francs Cfa par mois.