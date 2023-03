Émeutes de mars : les gérants de stations-services tirent la sonnette d’alarme

Suite aux saccages de stations qui ont eu lieu la semaine dernière, lors des émeutes entre les partisans des leaders de PASTEF et les forces de l’ordre, l’association des gérants de stations-services Total a tenu une conférence de presse ce lundi 120 mars pour tirer la sonnette d’alarme.





En effet, visés à chaque fois que le pays est secoué par des manifestations, les gérants de stations service de Total alertent les autorités, sensibilisent les populations et mettent en garde les malfaiteurs qui saccagent et pillent leurs stations.





Ainsi, prenant la parole lors de la conférence de presse, le secrétaire général de l’association des gérants de stations-services de Total Ibrahima Fall martèle «qu’aucune station ne doit être attaquée».