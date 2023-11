Éliminatoires mondial 2026 : Vers un forfait de Nampalys Mendy …

Le Racing club de Lens a confirmé la lésion musculaire dont souffre leur milieu de terrain, Nampalys Mendy. Alors qu’il effectuait son entraînement collectif, le footballeur sénégalais a ressenti une douleur au niveau d’une cuisse. Ce qui devrait le rendre indisponible pour l’actuelle trêve internationale avec notamment les deux prochaines rencontres du Sénégal contre le Soudan Sud (18 novembre à Dakar) et le Togo (21 novembre à Lomé) pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026.

D’après son entraîneur, Franck Haise, « Nampalys Mendy s’est entraîné normalement, et après l’entraînement, une petite gêne sur l’ischio. L'examen a montré un petit grade 1 sur la cuisse. Une dizaine de jours d'indisponibilité. La sélection est prévenue. » Avec ce forfait assez probable, Aliou Cissé et son staff technique devraient revoir leurs schémas tactiques et se tourner vers d’autres profils au sein de la tanière.