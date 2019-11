Éliminatoires CAN 2021 : Le Sochalien Ousseynou Thioune rappelé en renfort par Aliou Cissé, en remplacement de Sané

Salif Sané forfait pour plusieurs mois, suite à sa blessure suivie d'une opération au genou. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a décidé de prendre les devants en convoquant le défenseur de FC Sochaux Montbéliard, Ousseynou Thioune (26 ans, 1m80.)



L'ancien pensionnaire de Diambars, natif de Saly Portudal, doit cette belle récompense à ses performances régulièrement réitérées avec son nouveau club (Sochaux) dirigé par l'ancien international Omar Daf. En effet, après des passages à Tanger au Maroc, puis à Nastic Tarragona en Liga B (Espagne), Thioune accède enfin à l'équipe nationale A.







Déjà international sénégalais dans les catégories (U20, U23) la polyvalence d'Ousseynou en fait un atout de taille. Très technique, à l'aise avec le cuir aussi bien dans les postes défensifs que ceux un peu plus offensifs, Thioune séduit sur un terrain. Capable d'allier récupération et relance propre, avec un gros volume de jeu et une énorme activité dans l'entre jeu. Il est capable d'évoluer dans l'entrejeu en qualité de milieu récupérateur-relayeur, mais aussi dans un registre beaucoup plus défensif (Latéral et ou défenseur central.) Une belle trouvaille de la part de Cissé qui suit le joueur depuis pas mal d'années déjà.