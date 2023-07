Elimane Diouf, SG CSA « Les prix issus des concertations ne se reflètent pas sur le terrain »

S’agissant de la gestion des tarifs des produits de première nécessité entreprise par le gouvernement, le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) alerte. En conférence de presse, Elimane Diouf fait savoir en se basant sur les retours faits des consuméristes: « Les prix homologués lors de la concertation avec tous les acteurs des commerces ne sont toujours pas appliqués. Les prix homologués ne se reflètent pas sur le terrain. Nous invitons le gouvernement à mettre en place les dispositifs pour leur application. On ne voit toujours pas sur le terrain les volontaires de la consommation. Le gouvernement doit matérialiser ses engagements sur le terrain » note le SG.







« On m’apprend que les syndicats du transport vont bientôt aller en grève, fait-il savoir au moment de la conférence de presse tenue ce vendredi 21 juillet 2023.





«On nous apprend que le gouvernement compte mettre 100 milliards dans le monde rural pour un bon hivernage. Nous l’invitons à contrôler ses dépenses et financements. Nous demandons la transparence et une gestion rigoureuse des investissements » conclut Elimane Diouf.