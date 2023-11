Électrification rurale: le député Ayib Daffé dénonce la baisse des ressources estimées à 20 milliards FCFA dans le programme concerné

Le député Ayib Daffé a listé plusieurs communes de la région de Sédhiou qui souffrent de l’absence d’électrification. Selon lui, les ressources du programme le plus important du ministère du pétrole et des énergies touchant essentiellement l’électrification rurale ont connu une baisse de 20 milliards FCFA, ces dernières années. Il a invité le ministre Antoine Diome à clarifier ce point. Le parlementaire a aussi demandé des explications sur la subvention du secteur de l’énergie, et à qui cela profiter réellement. Ayib Daffé s’exprimait ce 25 novembre, lors du passage à l’Assemblée du ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine F. Diome dans le cadre du vote du projet de budget de son département.