Électrification du village de Wenthiéwy : "En l'espace d'une décennie, le président Macky Sall a quadruplé le nombre de vilages bénéficiaires d'électricité"(Aliou Sow, ministre).

Après avoir présidé hier la cérémonie marquant la commémoration de la victoire de Maba Diakhou Bâ face aux troupes françaises, le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique a accompagné la délégation de la Senelec devant mettre en service le village de Wenthiéwy (commune de Paoskoto).

À cette occasion, Aliou Sow, s'est félicité des efforts consentis par le régime dans le cadre de l'accès à l'eau et à l'électricité. "Je voudrais prendre à témoin l'opinion nationale et internationale par rapport à la belle vision du président de la République... Sa vision axée sur la promotion de l'équité territoriale...Dans son combat, après avoir promis la communalisation intégrale pour éviter cette différence entre zone rurale et zone urbaine donnant aux zones rurales la dignité conforme à la valeur des hommes et des femmes qui y vivent, il a décidé de promouvoir l'accès à l'électricité et à l'eau partout au Sénégal".

À l'en croire, "De 1960 à son arrivée à la tête du pays, c’est à peine 1.500 villages qui étaient électrifiés au Sénégal, en l'espace d'une décennie, le président Macky Sall a quadruplé le nombre de vilages bénéficiaires d'électricité", a-t-il fait remarquer.

Avant d'ajouter pour boucler la boucle "et à quelques mois de la fin de son mandat, il a lancé un nouveau programme qui va toucher plusieurs milliers de villages, mais cette fois-ci dans une approche fast-track..."