Électricité : Un bateau offrant au Sénégal 300 mht réceptionné

240 équipements et 26 conteneurs composant le bateau dont parle le directeur général du port autonome de Dakar ont été réceptionnés cette semaine. Ce bateau positionné au niveau du port autonome de Dakar, va renforcer l’offre d’électricité avec 300 Mht.

Le ministre du pétrole et du gaz ainsi que le directeur général de la Senelec et le secteur privé vont s’investir pour acheminer le matériel.