Élections locales : L'AFP veut une representativité effective dans toutes les différentes communes de Dakar.

Le parti Alliance des Forces de Progrès veut une représentativité dans les différentes communes du département de Dakar quelle que soit la liste proposée par la coalition BBY. C'est ce qui ressort de la rencontre du parti avec ses responsables départementaux tenue ce vendredi. Pour le porte-parole du parti, le Dr Malick Diop, le parti est avec l'ensemble des maires et responsables du département de Dakar et compte les accompagner pour l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés, c'est à dire une large massification du parti par commune en concert avec les autres alliés de BBY.



"L'Alliance des Forces de Progrès a décidé de renforcer l'ensemble de ses responsables dans tout le département de Dakar. Nous sommes à cent pour cent avec l'ensemble de nos responsables dans les dix-neuf communes du département et nous sommes décidés à les appuyer par rapport à ce qui est en train de se faire. Nous avons insisté auprès de nos responsables à la base pour que leur représentativité soit effective quelle que soit la liste qui sera définitivement arrêtée au niveau des communes. Qu'ils jouent pleinement leur rôle dans les différentes communes de BBY", précisera le Dr Malick Diop, le porte-parole de l'AFP...