Élections locales 2022 : La coalition Yewwi Askan fait son maillage territorial et explique comment Benno Bokk Yakaar est talonnée…

En conférence de presse ce lundi, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi après une longue attente, s’est exprimée sur les résultats des dernières élections locales. Évidemment, étant gagnante dans plusieurs parties du territoire, Déthié Fall et ses camarades de même coalition ont expliqué à travers un tableau que la coalition Benno Bokk Yakaar est bien dans l’euphorie et n’a pas de raison de crier victoire en considération qu’elle a gagné avec 80% des voix.



Avec un document projeté et partagé avec la presse, Yewwi Askan Wi montre les résultats des différentes coalitions lors des élections locales du 23 janvier 2022. Elle y a traité en particulier les résultats de la coalition YAW suivis d'analyses comparatives par rapport aux autres coalitions et particulièrement la coalition BBY.



Après une présentation des résultats suivant les scrutins de ville, de départements et de communes, il en résulte, selon Déthié Fall, que « la coalition présidentielle a perdu la majorité absolue et passe de 58 % « supposé » en 2019 à 41% en 2022 sur l'étendue du territoire national soit un recul de 16% en valeur relative. »



« Si on était à une élection présidentielle, BBY aurait été au deuxième tour avec YAW », dira-t-il en démontrant les résultats schématisés.



Pour la coalition Yewwi Askan Wi, cet empressement de crier victoire est une tentative d'intoxication de l'opinion nationale et internationale, car les chiffres apportent un éclairage sur sa victoire à la fois nette et écrasante. « Avec 38 départements et 438 communes, tandis que le second se retrouve avec 71 Communes, le doute n'est plus permis et nous pouvons dire fermement que notre parti et ses alliés ont maintenu intacte notre majorité », estime Khalifa Sall et Cie de la coalition YAW qui rassurent sur le cumul de l'électorat de YAW dans les villes du pays qui est de 237 678 soit 46% là où la coalition BBY vient en deuxième position avec 136 447 voix (26%) soit un écart de 20% avec YAW.