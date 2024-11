Élections législatives2024 : faible participation enregistrée à Bakel et dans d’autres localités, les inondations sont à blâmer

Dans les localités telles que Bakel, Tambacounda, Goudiry et Ballou, il s'y remarque en ce jour de scrutin législatif, une faible affluence d'électeurs. Une participation assez légère qui s'explique par les récentes inondations qui ont touché la région.

De Bakel, à Tambacounda, en allant à Goudiry et Ballou, on peine à participer au vote de l'élection législative. D’après Alphousseyni Cissokho, coordonnateur du Forum civil à Bakel, plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, notamment les récentes inondations qui ont durement frappé la région.

En effet, ces inondations ont plongé de nombreuses familles dans des conditions précaires, limitant leur mobilité et leur capacité à se rendre aux urnes. Dans des localités comme Ballou, située à 75 km de Bakel, l’isolement causé par les dégâts matériels aggrave davantage la situation. Et donc, l'absence remarquable des habitants aux centres de vote illustre la priorité accordée par ces derniers à la gestion des urgences humanitaires, reléguant les préoccupations électorales au second plan.