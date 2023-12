Élections de représentativité: la FGTS-B dénonce les carences et magnifie ses performances.

La Fédération générale des travailleurs du Sénégal B (FGTSB) qui engrange 10,18% des suffrages valablement exprimés des élections de représentativité des centrales syndicales dénonce les anomalies liées à l’organisation. En conférence de presse, ce 15 décembre, l’organisation a indiqué que de nombreuses omissions ont été constatées lors des joutes pour prétendre siéger à la table des négociations nationales et internationales sur les intérêts des travailleurs. La coalition a aussi renseigné de la disparition de certaines listes. Pis, elle s’est offusquée de la mauvaise carte électorale qui, selon elle, a participé à accentuer la faible participation des travailleurs.



« Parmi les 12 centrales syndicales qui étaient en lices, 5 ont franchi le seuil de 10% de représentativité dont la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS-B)», a soutenu le secrétaire général de la Fgts-B, Mballo Dia Thiam qui s’est félicité des résultats obtenus par son organisation.



Pour le syndicaliste, la Fgts-B a pu tirer son épingle du jeu en doublant son score des élections précédentes, une performance qui, selon lui, témoigne de la grande résilience de sa fédération malgré les tentatives de déstabilisation par des groupes internes et externes.



Mballo Dia Thiam et ses camarades accusent, par ailleurs, certains responsables d’être à l’origine de certaines basses manoeuvres contraignant ainsi leur centrale syndicale à perdre des milliers de voix.



« 10 collectivités territoriales à Rufisque, 20 à Bignona dont le conseil départemental n’a pas pu voter ce qui donne une idée du préjudice subi. Ces hors-la-loi ont affirmé ourbi et orbi détenir des comptes et le patrimoine de la centrale nous privant ainsi leurs ressources pour mener une campagne correcte. Nous leur disons en passant que le moment venu, ils devront justifier l’opportunité et la légitimité de toutes les dépenses effectuées», a expliqué Mballo Dia Thiam qui évoque la faillite de l’administration territoriale dans l’organisation des élections qui a enregistré un taux de participation de 33,94%.



Pour la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) affiliée à la Fgts-B, la Fgts-B veillera strictement aux intérêts économiques, sociaux et moraux des travailleurs et s’engagera à les défendre conformément aux attentes des ouvriers a promis Pape Mamadou Kane.