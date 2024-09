El Hadji Malick SY place l'humain et les savoirs au Cœur de ses actions. ( Par Baye Dame MBENGUE )

Au firmament des effluves vespéraux, on entend le rythme en chœur des déclamations panégyriques en l’honneur de notre Bien Aimé, le Prophète de l’Islam et des cœurs Mahomet (PSL). Par l’entremise d’El Hadji Malick SY (RTA), Mouhamed BOUSAYRI irrigue les âmes : le Maouloud ou la célébration de la naissance de la meilleure des créatures s’annonce. Partout, comme une traînée de poudre, la Burda envahit les concessions et plonge le pays dans une ambiance à la fois festive et de recueillement tellement l’effervescence est ancrée dans notre architecture socio-politique. Le pays en liesse, le « mood gamou » s’installe et impacte tous les secteurs de la vie nationale. L’évènement inscrit dans l’agenda républicain mobilise les démembrements de l'Etat comme pour se réhausser au rang de son précurseur. La réalité Mohammadienne en bandoulière, l’enseignement de Maodo atteint toutes les sensibilités et propose le Prophète comme modèle de philosophie de vie, comme modèle de perfectionnement mais aussi comme solution face aux crises diverses que traverse l’Humanité. Dans un cheminement spirituel en perfectionnement continu, EL Hadji Malick SY (RTA) a consacré son œuvre dans l’acte d’adoration et l’amour du Prophète comme socle. Un amour prophétique qui a comme préalable, la crainte du Seigneur. Il finit de plonger le Saint Homme dans une tristesse en métastase. Cet expressionnisme dans sa perspective poétique traduit une crainte du Seigneur accentuée par une conscience collective (une vision englobante) et une invite à une démarche commune vers l’univers de Dieu. Non loin de la représentation de l’ostentatoire dans sa démarche poétique, Maodo traduit à travers sa plume une crainte vive germant en lui une tristesse infinie. Elle est aussi marquée par un plaintif aux allures d’un « messianisme » pour une intercession commune. Sa vie et son œuvre portées au pinacle, servent de référentiel pour repenser un artefact culturel en lambeaux. Dans une phase décadente, notre société a besoin d’une bouffée d’air et pour se faire la panthénonisation des devanciers s’impose.



El Hadji Malick SY place le savoir au cœur de sa vision du Monde. Pour le Saint Homme, libérer les énergies réflexives est la solution à tous les maux en favorisant la prolifération des savants pour une Société viable.



Le sachant est forcément un conscient qui a le sens de responsabilité et prend la



Pleine mesure de sa mission. Miser sur l’éducation c’est assurer une nation juste



et travailleuse au diapason des défis contemporains.



Sa mission portée par sa descendance dont l’actuel khalif Serigne Babacar SY



Mansour est le porte étendard, a été renchérie par l’érection de la nouvelle grande mosquée de Tivaouane. Ce nouveau cadre qui illumine de par sa beauté est un centre d’effusion théologique qui vient à son heure. L’école d’El Hadji Malick SY qui se distingue entre autres par la tolérance, l’ouverture d’esprit et la gestion de l’Autre, est une prophylaxie dans une Société malade.



Son apport va indéniablement dans le sens de participer à lutter contre les fractions et les divisions au sein de la nation.



El Hadji Malick SY place l’Humain au cœur de son action en le renforçant de savoir et de Foi pour en faire un citoyen actif et modèle.



Bon Gamou à Toutes et à Tous.



Baye Dame MBENGUE



Disciple de Seydi Hadji Malick SY