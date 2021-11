Eiffage fête ses 95 ans et promet de plus grandes réalisations.

La grande salle Agora du musée des civilisations n’a pas été choisie par hasard pour accueillir le dîner d’anniversaire des 95 ans de Eiffage.



1926-2021, une période riche en réalisations. De la réhabilitation du Port autonome de Dakar au Train Express Régional (TER), Eiffage a survécu à la crise des années 30 et à des évènements qui ont marqué l’histoire. Projets de construction, d’assainissement, mise en place d’infrastructures intelligentes, entre autres…



Le Président directeur Général de Eiffage Sénégal, Gérard Sénac est revenu lors de ce cocktail dinatoire sur les réalisations de son groupe qui selon lui, promeut le développement du pays en faisant de l’employabilité des jeunes citoyens sénégalais une priorité. C’est dire qu’il entend, en tant que détenteur d’une double nationalité depuis plus d’une décennie, faire de son entreprise un acteur majeur dans le développement économique, de surcroît local. Il promet à cet effet de plus grandes réalisations qui pourront élargir le champ d’activité des populations sénégalaises.



« Le marathon »



Ce diner d’anniversaire a été l’occasion pour Gérard Sénac d’annoncer que cette édition du marathon qui commence ce 20 novembre accueillera plus de 20 athlètes internationaux et plus de 1.000 coureurs salariés chez Eiffage. Un geste qu’il magnifie, il appelle ainsi tous les sénégalais à venir participer au marathon pour espérer prendre la première place qui est occupé par les kenyans depuis plus de 2 ans.