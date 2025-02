Église/Démission de Mgr Benjamin Ndiaye : Mgr André Guèye nommé nouvel archevêque de Dakar

Le Saint-Père a annoncé, dans un document officiel relayé par Dakaractu, la démission de l'archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Cette décision a été acceptée par le Pape. Le communiqué informe également de la nomination de Mgr André Guèye, ancien évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, comme nouvel archevêque métropolitain de Dakar.



Selon sa biographie, Mgr André Guèye est né le 6 janvier 1967 à Pallo-Younga. Le document précise qu'il a effectué ses études philosophiques au Grand Séminaire de Sébikhotane à Dakar, puis à celui de Brin à Ziguinchor, avant de poursuivre ses études en théologie à l'Université pontificale urbanienne de Rome, au sein du Collège pontifical urbain. Il a été ordonné prêtre le 27 juin 1992 à Thiès. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions pastorales et académiques. Mgr André Guèye a été élu évêque de Thiès en 2013 et nommé administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal le 12 janvier 2023.