Effondrement d’un immeuble à Ngor : Deux personnes toujours portées disparues (Délégué de quartier)

Le quartier de Ngor est plongé dans l'angoisse après l'effondrement partiel d'un immeuble de cinq étages survenu ce jeudi 8 mai 2025, peu avant 10 heures du matin. Selon les déclarations de Mamadou Diallo, délégué de quartier, deux personnes seraient toujours prises au piège sous les décombres.



Une première victime a été extraite vivante et transportée vers un établissement de santé. Interrogé sur les causes potentielles de ce drame, M. Diallo a évoqué un forage effectué sur le terrain voisin, qui aurait pu fragiliser la structure de l’immeuble. Il a affirmé avoir alerté le chef de chantier à ce sujet après avoir remarqué une inclinaison anormale du bâtiment environ une demi-heure avant l'effondrement.



Les forces de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les équipes médicales maintiennent leur mobilisation sur le site, poursuivant activement les recherches d’éventuels survivants.