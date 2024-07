Education nationale : Moustapha Guirassy, enregistre les plaidoyers de l’UNAPEES

Le Ministre de l'Education Nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a rencontré ce mardi le bureau de l’Union Nationale des Associations de Parents d’Elèves et d’Etudiants du Sénégal (UNAPEES).



Le Président Thierno Ndao, à la tête de la délégation venue de Ziguinchor, Tamba, Kaolack ,Dakar, Rufisque, Pikine et Keur Massar, a fait une présentation exhaustive de la Structure, des difficultés rencontrées lors du 2e et dernier mandat du Président sortant. L’association a rappelé que les fonds de roulement dans les écoles élémentaires sont bloqués depuis 2019 alors que les activités de l’union sont toujours au statu quo.



Entre autres difficultés, le manque de transparence dans les Conseils de Gestion de certains Établissements a fait l'objet d'un plaidoyer en vue faire du président de l'APE, un des signataires du compte (décret 2000/337 du 16 Mai 2000). La motivation des responsables APE, identifiés pour leur engagement volontariste pour le développement du système éducatif a été proposée au MEN. Enfin le Projet Waw Goor Diambaar (qui sera officiellement lancé ultérieurement) a été présenté au Ministre qui a marqué son intérêt et a promis d'être un interlocuteur de l'UNAPEES pour sa mise en œuvre.