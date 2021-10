Éducation / Mise en position de stage : après leur rencontre avec le DFC/MEN, les enseignants mettent fin à leur grève de la faim.

Les 14 grévistes qui ont entamé une diète pour exiger des stages de formation qui vont leur permettre de changer d'échelon, peuvent pousser un ouf de soulagement. Ceci après une rencontre entre ce collectif, des responsables du MEN et le SAEMS.



Boubacar Koté, le responsable du collectif qui regroupe les enseignants grévistes, a salué la disponibilité du DFC/MEN et les efforts du SG du SAEMS qui a joué le médiateur dans cette affaire. Saourou Sène quant à lui, est revenu sur l’importance de cette démarche du Ministère de l’Education Nationale.



Selon lui, « c’est un grand soulagement. Cette rencontre a été tenue pour résoudre le problème de ces professeurs qui ont entamé une grève de la faim depuis des jours. L’attente a été longue pour la mise en position de stage de ces professeurs, car il faut le dire, depuis 2012 plusieurs professeurs ont été dans la même situation, mais eux ils ont pris les devants en observant cette grève. Alors nous, en tant que mouvement syndical, nous sommes allés à leur rencontre pour trouver une solution et entamer des discussions qui ont eu lieu ce 5 octobre. On a réussi à le régler… », dira le SG du SAEMS.



Mohamed Moustapha Diagne, le DFC du Ministère de l’Education Nationale qui a dirigé les discussions, a pris des engagements clairs qui ont découlé des pourparlers.



Selon lui, « c’est fort heureux que cet accord soit trouvé le jour où on célèbre l’Enseignant. Il n’était pas normal que des enseignants fassent une grève de la faim en ce jour si symbolique. Quand nous sommes arrivés, nous étions à 60.000 en position de stage. Le G7 l’a décrié. Le MEN a décidé d’augmenter le quota de 200 enseignants, mais de rendre éligibles toutes les disciplines. Mamadou Talla a fait de gros efforts en ce sens. Entre-temps la Covid-19 est passée par là et a tout paralysé. Mais tout est derrière nous. La commission va se réunir entre le 15 novembre et le 15 décembre pour faire la sélection. Des enseignants vont être sélectionnés et seront mis en position de stage... »