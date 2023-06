Éducation / Concours Général : Le prix du meilleur élève du Sénégal 2023 non encore décerné.

Ce majestueux prix qui a couronné l’élève le plus brillant du Sénégal n’est pas encore décerné cette année-ci. Selon le Ministre de l’Éducation Nationale qui se prononçait sur les résultats du concours général Édition 2023, « Pour l’instant le prix du meilleur élève n’est pas encore décerné car aucun lauréat n’a accompli les critère requis. Alors on attend les résultats des examens du Baccalauréat pour décider qui mérite le mieux ce prix de meilleur élève du Sénégal », a annoncé Cheikh Oumar Hanne.

Pour cette année, le nombre de candidats inscrits (publics et privés) est de 3.054 contre 2.722 en 2022, soit 332 de plus. « Concernant les lauréats, ils sont au nombre de 103 dont 50 filles soit 48,54% et 53 garçons soit 51,46%. Par niveau, on compte : 55 lauréats en première dont 27 filles et 28 garçons; 48 lauréats en terminale, dont 23 garçons et 25 filles. En fonction du statut, les lauréats se répartissent comme suit : en Première sur les 55 lauréats 36 sont dans le public et 19 dans le privé; en Terminale: sur les 48 lauréats 32 sont dans le public et 16 dans le privé. On peut constater que les élèves des séries scientifiques ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en première qu'en terminale », a ajouté le MEN. Sur les 103 lauréats, 65 sont en série S soit 63,10%, 14 sont en série technique soit 13,60% et 24 en série littéraire, soit 23,30%. En plus, il y a lieu de signaler que ces résultats ont été obtenus nonobstant les effets de la pandémie à Covid-19. « En effet, les candidats à l'édition de cette année sont ceux qui, en 2020, avaient transité dans les niveaux supérieurs sans avoir assimilé la totalité des enseignements apprentissages du fait de la pandémie. Ces résultats traduisent donc la résilience de notre système éducatif », a révélé M. Hanne.

La journée de remise de prix se tiendra cette année-ci à l’Université Amadou Makhtar Mbow sous la présidence effective du chef de l’État Macky Sall et aura pour thème : « Défis et opportunités de l’intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais ».