Économie / Épuisement de la marge de manœuvre : « Si le Sénégal avait à faire à une nouvelle crise, il n’y aurait plus de marge pour s’endetter » (FMI)

Le chef de la mission du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal, en point de presse, explique que « la marge de manœuvre a été épuisée à cause du déficit des trois dernières années. Si le Sénégal avait à faire à une nouvelle crise, il n'y aurait plus de marge pour s’endetter. »





C’est pourquoi il alerte en ses termes. « Les prochaines années, il faut un renforcement des recettes internes et une rationalisation des dépenses. Il faut améliorer la gouvernance au niveau des finances publiques, améliorer la résilience socio-économique... »