Econduit par le recteur de l’Ucad, Juan Branco tiendra sa conférence publique au CICES

L'avocat franco-espagnol, Me Juan Branco, qui était en cavale, il ya quelques mois , est de retour au Sénégal, mais cette fois-ci, il n'aura certainement pas besoin de passer sous les radars. Annoncé à Dakar, ce jeudi 6 juin 2024 sur invitation de Pape Abdoulaye Touré, Falla Fleur et des étudiants de la faculté des Sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, L'avocat franco-espagnol devait initialement tenir à l’Ucad une conférence publique. Cependant, au dernier moment, les autorités de l’université Cheikh Anta Diop n’ont pas donné leur bénédiction quant à la tenue de cette conférence.



Me Juan Branco comme à son habitude, s’est fendu d’un post sur X pour déplorer l’attitude du recteur de l’Ucad qui semble-t-il avait donné son accord et s’est rebiffé à la dernière minute. « Pape Abdoulaye Touré et Falla Fleur, martyrs, avaient, contrairement à ce qui a été affirmé, demandé l'autorisation de l'administration de l'UCAD afin de m'y inviter. Celle-ci avait acquiescé. Leurs noms, cependant, parvenus à l'oreille du recteur, n'ont semble-t-il pas fait son bonheur », déplore Branco dans un tweet.



Ainsi, cette conférence publique qui avait été initialement annoncée à l’Ucad a finalement eu lieu au CICES, salle 4 avril. « Je m'adresserai donc aux étudiants, et à ceux qui font, ont fait, et feront, l'honneur du Sénégal, ce jour à 17H, au CICES, salle 4 avril », annonce Me Juan Branco.