Ecole état-major : « il faut savoir écrire de façon concise et claire pour que le chef puisse prendre une décision » (Directeur)

Le Colonel Cheikh Gueye, directeur de l’école d’état-major à l’occasion de la remise de parchemins des cours d'état-major et du 2ème cours supérieur de guerre est revenu sur les enseignements donnés au sein de cet établissement. L’institut de défense du Sénégal a été créé en 2021. « Cet institut est un temple du savoir et un creuset où sont formés les officiers pour l’enseignement militaire supérieur » dit-il.



A l’en croire, « le programme enseigné aux officiers est articulé sur cinq composants : la formation militaire générale car dans un état-major, il faut savoir écrire de façon concise et claire pour que le chef puisse prendre une décision ; l’enseignement opérationnel qui constitue le cœur du métier des armées ; la formation académique ; l’enseignement spécifique pour chaque corps des armées » explique le directeur de l’école d’état-major.



La cérémonie de remise de diplômes et insignes du 5ème cours d'état-major et du 2ème cours supérieur de guerre aux stagiaires a été présidée par le général Mbaye Cissé, chef d’état-major général des Armées en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale et des officiers étrangers. Le programme de l’état-major est composé de 33 stagiaires dont 06 étrangers pour la première fois. Les 27 sénégalais viennent des corps dont : 12 de la gendarmerie nationale, 07 de l’état-major de l’armée de terre, 04 de la marine nationale, 01 de l’armée de l’air, 01 de la direction du service de santé des armées, 01 du service de l’intendance des armées et 01 de la brigade nationale des sapeurs-pompiers.