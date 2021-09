Echéances électorales à venir : La coalition « Yeewi Askan Wii » annonce sa charte et ses objectifs…

Le contenu de la charte a été lu par Ngoné Saliou Diop. Dans le texte, la dame de dire : « nous avions lutté pour avoir un pays prospère, où la gestion sobre et vertueuse sera imposée, nous de l’opposition avons constaté la déception de la population à cause de l’échec de la gouvernance de Macky Sall qui a trahi la population; que le régime de Macky Sall a remis en cause tous les acquis démocratiques; que l’économie mise à genoux »



« Sachant qu’il est urgent de faire revenir les vertus, la bonne gestion du pays, faire revenir la justice et la sécurité des citoyens, nous avons pris notre courage à deux mains pour redorer le blason du Sénégal prospère, changer le mode de gestion du pays différent de celui adopté par Macky Sall. Toutefois, nous nous sommes évertués à soutenir le candidat arrivé en premier pour les échéances à venir. Il est formellement interdit de s’allier avec Macky Sall ou de critiquer cette coalition », informera encore Ngoné Saliou Diop.