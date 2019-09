Eau / Assainissement : La Réplique salée » du DG de l’Onas au syndicat de la Sde

Les travailleurs de la Sde, à travers leur syndicat, avaient tenu hier une assemble générale dans le cadre du déroulement de leur plan d’action sur la suite des négociations avec l’État.



C’est à cette occasion qu’ils ont par ailleurs souligné le contentieux entre la SDE et l’ONAS. Celui à la tête de cette dernière structure n’a pas hésité à donner son point de vue en ces termes : « Je suis à la tête d’une structure que l’État m’a confiée. Je suis obligé de me plier à ses exigences, car c’est pour lui que je travaille », explique l’ancien directeur de l’Office des forages ruraux.



Concernant les redevances, « tout ce qui constitue un facteur de blocage ou ce qui doit revenir à l’Onas, je suis obligé à faire face car, je suis là pour défendre les intérêts de la structure qu’on m’a confiée », ajoute-t-il.



Toutefois, estime-t-il : « c’est une affaire juridique qui suit son cours et que l’Onas est déterminé à voir une issue heureuse ».