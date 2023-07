[ EXCLUSIVITE ] Barça - Barsakh : les témoignages glaçants d’un migrant ayant tenté l’aventure à 8 reprises.

Habillé d’une tunique rouge traditionnelle, l’homme est de teint clair avec une taille élancée. Répondant aux initiales I. D., il est né en 1978 et a grandi dans un village réputé à Saint-Louis. Coupe de cheveux dégradée avec une barbe soignée et une paire de lunettes noir fumé soigneusement fixées au visage, ce jeune sénégalais qui a voulu garder l’anonymat raconte avoir tenté le voyage vers l’archipel espagnol à plusieurs reprises. Malgré son dévouement et sa détermination, il n’a jamais réussi à s’échapper de son évadé vers l’eldorado. Dans ses témoignages, il raconte l’horreur vécu dans les pirogues et les actes de sacrifice auxquels sont souvent confrontés les candidats à l’aventure. Toujours déterminé à rejoindre le continent européen, il a cette fois-ci été contraint par une opération qu’il a récemment subie mais se dit prêt à encore saisir la prochaine occasion pour rendre possible son rêve de sortir définitivement de la pauvreté qu’il vit au quotidien.