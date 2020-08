EXAMENS ET CONCOURS 2020 : "Une session de remplacement est prévue le jeudi 15 octobre prochain" (Mamadou Talla, MEN)

À l'occasion de sa rencontre avec la presse pour informer l'opinion publique nationale sur les dispositions prises afin de réussir l'organisation des Examens et Concours de l'année scolaire 2019/2020, le ministre de l'Education nationale, Me Mamadou Talla, a annoncé qu'une session de remplacement est prévue le jeudi 15 octobre 2020, dans un centre unique à Dakar. Cette session de remplacement va permettre aux élèves qui étaient malades ou pour d'autres cas spécifiques d'avoir la possibilité de passer l'examen. En effet, en cette periode de covid-19 et de paludisme, le risque est grand de voir des candidats rater l'examen. La session de remplacement devrait ainsi leur permettre de passer leurs examens au même titre que leurs autres camarades. Voilà qui enlève une épine du pied de nombreux parents d'élèves. Cette rencontre a eu lieu ce mardi 18 août 2020 à la sphère ministérielle de Diamniadio...