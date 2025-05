EFFONDREMENT À TOUBA : Le procureur promet lumière et responsabilités sur le drame

Suite à l'effondrement d'un immeuble en construction à Darou Khoudoss, qui a causé la mort de 11 personnes et fait plusieurs blessés, la justice s'engage à situer les responsabilités et à punir les coupables. C'est en substance ce qui ressort du communiqué du procureur du tribunal de grande instance de Diourbel, Amaury Faye, qui se montre déterminé.



« Le dimanche 25 mai 2025, dans l'après-midi, j'ai été informé de l'effondrement d'un immeuble en construction dans la Commune de Touba Mosquée, ayant occasionné onze (11) morts et sept (07) blessés, dont certains dans un état grave. À cet effet, j'ai ordonné immédiatement l'ouverture d'une enquête judiciaire, afin de déterminer les causes exactes de cet accident tragique et d'établir les responsabilités éventuelles », a-t-il déclaré.



Le procureur a poursuivi : « Toutes les dispositions seront prises pour que la lumière soit faite sur ce drame dans les plus brefs délais. Les services compétents sont mobilisés pour mener les investigations requises ».



Il a conclu son communiqué en présentant ses condoléances : « Tout en assurant de ma détermination à ce que justice leur soit rendue, je présente aux familles des victimes de cette tragédie et à leurs proches, mes condoléances les plus sincères et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés ».