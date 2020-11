ÉCONOMIE : Plus de 40% des clients bancaires se plaignent des conditions tarifaires. L’OQSF interpellé...

Un atelier de formation et de sensibilisation sur les services financiers est organisé ce mardi par l’Observatoire de la qualité des services financiers. Cette rencontre tenue en la présence des associations des consommateurs et des représentants du ministère des finances, prévoit de renforcer les capacités des associations de consommateurs en les dotant de connaissances nécessaires à l’instauration de relations empreintes de confiance entre opérateurs de services financiers et usagers.

En ce sens, ces derniers par la voix de l'Imam Moustapha Sarr, président du bureau exécutif de la fédération des associations sénégalaises de consommateurs, attendent des résultats qui vont solutionner leurs inquiétudes sur le sujet.