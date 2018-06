Drame en Gambie : Des affrontements entre villageois et forces de l’ordre font deux morts et des centaines de blessés

La malédiction du Zircon est-il en train de gagner la Gambie? La localité de Faraba Banta, située dans la partie Ouest du pays a connu un drame que plusieurs écologistes voyaient venir.



L’exploitation d’une dune mine de sable minéralier par une entreprise privée serait à l’origine de cette rébellion. Selon nos sources, c’est à la suite d’un affrontement entre forces de l’ordre et populations que l’irréparable s’est produit. L’intervention musclée des forces de sécurité a fait deux morts et des dizaines de blessés.



Dans ce lot de désagréments, plusieurs concessions ont été incendiées dont celle du chef de village qui est perçu comme étant de connivence avec un homme d’affaires pour l’exploitation de cette dune riche en Zircon.



Il semblerait que les victimes soient des écologistes qui, de concert avec la population de Faraba Banta, depuis un mois se sont érigés en bouclier matérialisé par un sit-in ce matin sur le site pour lutter contre les dégâts environnementaux causés par l’extraction de cette dune de sable.



Pour rappel, la dune de sable était utilisée par les populations à des fins de construction, mais depuis un certain temps, des engins d’extraction appartenant à une compagnie privée ont investi le site, ce qui a suscité de vives réactions de la part des verts du côté gambien…