Drame de Mbour: Aminata Touré exprime sa compassion et exhorte les jeunes à renoncer à l'immigration clandestine...

Alors que la Marine Nationale sénégalaise a déjà compté 26 corps repêchés entre dimanche et mardi, lors de ce naufrage au large de Mbour. La Haute représentante du Président de la République, Aminata Touré demande aux jeunes de renoncer à l'immigration clandestine et d'envisager leur avenir au Sénégal.



" J’exprime ma solidarité et ma compassion aux familles des occupants de la pirogue de Mbour, qui aurait embarqué plus de 200 personnes, dont le sort de la plupart reste inconnu", fait-elle savoir.



Ainsi, poursuit l'ancienne PM, Mimi Touré, " encore une fois, nous exhortons notre jeunesse à renoncer définitivement à l’idée de l’immigration clandestine et à envisager leur avenir ici, au Sénégal, où des opportunités existent dans le cadre des changements importants à venir", promet l'alliée de la coalition Diomaye Président, candidate recalée de la présidentielle de mars 2024.