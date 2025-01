Drame à la brèche de Saint-Louis : 2 morts, 6 disparus et un appel à l’urgence ... Une tragédie qui pose la question de la sécurité en mer

La brèche de Saint-Louis, tristement célèbre pour les nombreux drames qu’elle provoque, a encore endeuillé la communauté des pêcheurs ce week-end. Selon L’Observateur, deux pêcheurs ont perdu la vie, six autres sont portés disparus, et 27 ont été secourus après le chavirement d’une pirogue. Ce nouvel épisode tragique relance le débat sur les mesures de sécurité et l’urgence d’une solution définitive à ce problème.







Un bilan alarmant malgré les alertes météo







Les autorités météorologiques avaient pourtant lancé des alertes sur la dégradation des conditions en mer, et des drapeaux rouges avaient été hissés pour dissuader les pêcheurs de prendre le large. Cependant, certains n’ont pas respecté ces consignes de sécurité. Le porte-parole de l’Association des pêcheurs de Saint-Louis a exprimé sa consternation : « En plus des deux morts et six disparus, deux pirogues ont été totalement détruites, ainsi que des moteurs et du matériel de pêche. »







Il a également appelé à une prise de conscience collective : « Il est impératif que les pêcheurs respectent les consignes de sécurité pour éviter de nouvelles pertes. »







Un problème structurel : la brèche meurtrière







Creusée en 2003 pour drainer les eaux pluviales de Saint-Louis, la brèche, qui mesurait à l’origine deux mètres de large, s’est progressivement élargie pour atteindre aujourd’hui six kilomètres. Une évolution catastrophique qui menace non seulement les pêcheurs, mais également les populations environnantes, en particulier celles de la Langue de Barbarie.







Lors de sa dernière visite à Saint-Louis, le Premier ministre Ousmane Sonko avait souligné l’ampleur du problème, affirmant que le gouvernement travaillait sur des solutions durables. Mais pour les habitants et les pêcheurs, ces promesses peinent à se concrétiser face à l’urgence des drames répétés.







L’appel des autorités et des secours mobilisés







Dans un communiqué, le ministre de la Pêche a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et à la communauté des pêcheurs. Il a également exhorté ces derniers à respecter les mesures de sécurité, notamment le port de gilets de sauvetage et le respect des alertes météorologiques.







Le ministère a salué les efforts des autorités administratives, des sapeurs-pompiers et des pêcheurs bénévoles qui ont participé aux opérations de secours. « Ces efforts sont indispensables, mais ils ne suffisent pas face à l’ampleur du danger que représente cette brèche », a ajouté le communiqué.







Un appel à des solutions définitives







La communauté des pêcheurs de Saint-Louis demande des actions concrètes et immédiates pour sécuriser la traversée de la brèche. Selon L’Observateur, les habitants estiment que seule une intervention gouvernementale d’envergure, avec des moyens financiers et techniques adaptés, pourra réduire les risques.







En attendant, les pêcheurs, contraints de braver les dangers pour leur survie économique, continuent de payer un lourd tribut à cette brèche meurtrière. Une situation qui, selon eux, ne pourra plus durer sans des solutions durables.







Une catastrophe qui perdure







Le drame du week-end n’est pas un cas isolé. Il reflète une réalité devenue quotidienne pour les pêcheurs de Saint-Louis. Si la brèche continue de provoquer des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, elle soulève également des questions sur la capacité des autorités à répondre aux urgences environnementales et économiques.