Drame à Nzérékoré (Guinée) : le 1er bilan provisoire fait état de 56 morts

Les incidents survenus lors du match de football opposant les équipes de Labe et Nzérékoré à N'zérékoré (Guinée) ont fait plusieurs victimes. Dans un post sur son compte X, le journaliste Facely Konaté rapporte que « le premier bilan provisoire établi par le gouvernement est de 56 morts et plusieurs blessés ». Il ajoute que « le gouvernement annonce une prise en charge gratuite et un soutien psycho-médical pour les blessés ». Selon lui, «le gouvernement rassure que des enquêtes seront menées pour situer les responsabilités». Cependant, le journaliste renseigne que « sur place à N’Zérékoré, c’est le calme ce matin. Des familles continuent de chercher leurs enfants et un comité de crise a été mis en place ».