Drame à N'Zérékoré (Guinée) : Le Général Mamadi Doumbouya annonce la mise en place d’une commission d'enquête «pour statuer sur les causes de cette tragédie et situer les responsabilités»

Suite aux incidents survenus lors du match de football opposant les équipes de Labe et Nzérékoré à Nzérékoré (Guinée) et ayant fait un bilan provisoire d’une cinquantaine de morts et plusieurs blessés, Le Président de la république, le Général Mamadi Doumbouya a, dans un communiqué parcouru par Dakaractu, compati à la douleur des victimes et présenté ses condoléances aux familles des disparus. « À la suite de la finale du tournoi de football organisé au stade du 3 avril de N'Zérékoré, ce dimanche, 1er décembre 2024, qui a occasionné malheureusement des pertes en vies humaines et des blessés graves, je présente, aux vaillantes populations de Labé et de N'Zérékoré, au peuple de Guinée, et en particulier aux familles endeuillées, mes sincères condoléances et souhaite un prompt rétablissement aux blessés», dira le Général Mamadi Doumbouya. Qui renseigne que «les services médicaux de N'Zérékoré mettent tout en œuvre pour apporter les soins nécessaires aux différents blessés». Il a aussi tenu à préciser que « tous les efforts sont en train d’être mobilisés pour venir en aide aux victimes». «Depuis hier, le Gouvernement met tout en œuvre pour apporter les premières réponses à ce tragique événement. Une mission d'urgence conduite par le Premier Ministre a été dépêchée pour en évaluer les conséquences», a-t-il expliqué. Selon lui, «une commission d'enquête sera constituée à cet effet pour statuer sur les causes de cette tragédie et situer les responsabilités». «J'en appelle au calme et à la sérénité pour une meilleure gestion de cette catastrophe pour renforcer davantage notre commun vouloir de vivre-ensemble fondé sur la paix et la cohésion sociale. Je prie Dieu d'accepter l'âme des disparus au paradis».