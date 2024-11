Dr Serigne Modou Bousso Dieng :« Des députés qui s’emparent de l’urne , qui se cognent ou qui s’invectivent , les Sénégalais. n’en veulent plus »

L’Union des Groupes Patriotiques fait partie des coalitions en lice pour les élections législatives avec comme tête de liste nationale Serigne Modou Bousso Dieng. À quelques encablures des joutes qui auront lieu le 17 novembre 2024, le chef religieux et leader d’opinion poursuit sa campagne dans les régions du Sénégal après s’être rendu à Médina Baye où il a rendu visite au Khalife et multiplié les visites de proximité dans le département de Mbacké.





Interrogé par DakarActu - Touba, le leader de l’Union des Groupes Patriotiques estime avoir compris le message des Sénégalais qui regrettèrent , encore aujourd’hui, le type de député que la défunte législature a offert. « Les Sénégalais ne veulent plus des députés qui arrachent l’urne comme s’ils étaient dans un jeu d’enfants , qui se donnent en spectacle pour des pécadilles , qui se chamaillent, qui s’invectivent. Ils veulent , désormais, envoyer à l’hémicycle des députés de valeurs , conscients de l’importance des missions qui leur sont confiées. La fonction de député n’est pas une mince affaire . C’est une responsabilité ». Pour ce qui concerne les législatives, Dr Serigne Modou Bousso Dieng invite le ministre de l’intérieur à veiller à la transparence des opérations électorales. « C’est important que tout soit transparent. Jusqu’à aujourd’hui, mis à part les petits retards accusés dans la diffusion d’une étape de campagne, celle de Kaolack , à la Rts, il n’y a rien qui mérite véritablement d’être signalé ».



Dans le cadre des thèmes développés à l’occasion de la campagne électorale, Dr Serigne Modou Bousso Dieng a beaucoup insisté , sur l’urgence , une fois élu à l’Assemblée Nationale, de se battre pour que l’homosexualité soit criminalisée et que la peine de mort revienne etc…