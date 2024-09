Dossier ONAS, ASER et COD : « Ces affaires sont les tests de grandeur nature du Jub Jubeul Jubunti » (PDF)

Après l’ouverture de la 3ème session extraordinaire de l’année 2024, le parlementaire non inscrit Pape Djibril Fall a invité le Premier ministre à se prononcer sur l’affaire ONAS, ASER et la récente déclaration de Cheikh Oumar Diagne. Le député note que ce sont ces questions qui sont un test de grandeur nature de ce régime, qui brandit le concept Jub jubeul Jubunti.







« Le ministre de l’Assainissement Cheikh Tidiane Dièye devrait être emporté par le limogeage de Cheikh Dieng, ex DG de l’ONAS. C’est la même chose sur le dossier de l’ASER. Ce sont des sénégalais qui se sont sentis lésés au détriment d’étranger. Ces deux affaires sont les tests grandeur nature du Jub Jubeul Jubunti.







L’autre fait aussi, c’est l’affaire Cheikh Oumar Diagne. Sa déclaration vise à faire sauter les verrous d’un vivre ensemble et d’une cohésion nationale », regrette le député. PDF en ce sens, invite les autorités à prendre leurs responsabilités. « Nous interpellons le Chef de l’Etat et toutes les institutions pour que chacun joue son rôle », plaide le député.







L’ouverture de cette troisième session extraordinaire porte sur le vote de quatre projets qui sont inscrits à l’ordre du jour de ces travaux : projet de loi de règlement pour la gestion 2022 ; du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de Niamey relative à la coopération transfrontalière ; du projet de loi relatif à la Commission nationale des Droits de l’homme et la déclaration de politique générale du Premier ministre.