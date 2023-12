Dopage : Paul Pogba risque 4 ans de suspension

Contrôlé positif à la testostérone et suspendu provisoirement depuis le 11 septembre, Paul Pogba risque une lourde suspension. Selon la presse italienne, le parquet national antidopage a requis quatre ans de suspension, soit le maximum dans ce type d'infraction.



C'est ce que réclame le parquet national antidopage, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de la Juventus qui est suspendu à titre provisoire, depuis le 11 septembre en raison d'un test positif à la testostérone après le match contre l'Udinese (20 août). L'entourage assure toujours qu'il s'agit d'une conséquence de l'ingestion de DHEA, un produit connu pour augmenter artificiellement le taux de testostérone. Les premiers résultats ont été confirmés en octobre dernier, après des tests également positifs sur l'échantillon B.



La Gazzetta dello Sport rapporte ce jeudi que l'instance en charge de l'antidopage a requis le maximum: quatre ans de, peine la plus lourde prévue pour ce type d'infractions selon l’article 11.2 alinéa 1 du code italien antidopage, en application des directives de l’Agence mondiale antidopage (AMA).



Il avait été question d'un éventuel accord entre le joueur et les instances italiennes, ce qui aurait permis de réduire la suspension à deux ans. Mais selon la presse locale, les discussions n'ont pas abouti. Cela passera donc devant le Tribunal national antidopage. En cas de suspension de quatre ans actée, Paul Pogba ne retrouvera pas les terrains avant 2027. Il aurait alors 34 ans.





Mouhamadou Moustapha GAYE