Diomansy Kamara : « Ce qu’a dit Leroy Sané sur un terrain de football, c’est juste insupportable ! »

L’ancien footballeur international sénégalais n’a pas mis de gants pour dénoncer les supposés propos à caractère raciste qui ont été formulés par Leroy Sané à l’endroit de son coéquipier du Bayern Munich, Sadio Mané. Sur le plateau de Canal+ Sport1, Diomansy a profité de La Tribune de l’émission « Les grandes bouches » pour apporter son soutien à son compatriote et ami tout en dénonçant la décision injuste infligée au sénégalais.



«J’ai parlé à Sadio, c’est un épisode qui l'a affecté. On connaît tous sadio, il est irréprochable sur et en dehors du terrain. Tout le monde a été étonné, maintenant il y a des tenants et des aboutissants…. Aujourd’hui Sadio est pointé du doigt, on dit que c’est lui l’agresseur mais à mon avis c’est lui l’agressé. Il y a des paroles très lourdes de conséquences qui ont été prononcées par Leroy Sané. Ce qu’a dit Leroy Sané sur un terrain de football, c’est juste insupportable ! Je m’attendais à ce que les sanctions soient équitables. Pour moi, le Bayern n’a pas été juste dans cette histoire » regrette-t-il.