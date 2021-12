Diarrère : Moise Sarr équipe les ASC et plaide le retour des activités culturelles dans les Navétanes.

Ce Dimanche décembre, s’est déroulée la finale zonale au terrain municipal de Diarrère entre l’ASC Diam Bugum de Ndoundokh et l’ASC Palmaad de Diarrère sous la présence effective des autorités sportives, politiques et de son hôte prestigieux Moïse Sarr parrain de cette manifestation.



Il faut signaler à cette occasion, la présence de toute la jeunesse de la commune de Diarrère qui a répondu non seulement au sport, mais aussi à Moïse Sarr qui représente un modèle pour cette dernière et un leader incontestable.



Le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Moise Sarr n’a pas du tout lésiné sur les moyens. Des jeux de maillots, des ballons de compétition, ont été distribués à toutes les équipes de la Zone 12, ainsi que de fortes sommes d’argent, des blousons floqués au nom des ASC finalistes et un joli trophée au vainqueur du tournoi. Le parrain ne s’est pas arrêté en si bon chemin car il a récompensé des personnalités du mouvement navétane pour services rendus à la jeunesse et à la zone en particulier sans oublier de mentionner la remise d'une subvention à l'académie de football de la commune.



Le président de la Zone a vivement remercié le Parrain pour avoir honoré tous ses engagements : « le parrain a largement dépassé nos attentes. La zone de par ma voix lui renouvelle toute sa gratitude et sa reconnaissance. »



Remerciant la Zone qui lui a fait l’honneur d’être le parrain de cette finale, Moise Sarr a saisi l’occasion pour appeler les acteurs sportifs à cultiver le fair-play et renforcer les acquis du Sénégal qui constitue un modèle sur le plan sportif. Il plaidera également le retour des activités cultuelles dans les ASC afin de favoriser la promotion de notre précieux patrimoine culturel. Ainsi, la finale a répondu à toutes ses promesses avec du jeu, du spectacle, des moyens, et une forte mobilisation. On peut dire, sans exagération, que cette finale a battu tous les records.