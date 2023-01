Diamniadio / Ziarra 2023 : le khalife général Thierno Amadou Yéro Athie appelle à la confession et à l'union des cœurs...

La 28e édition de la ziarra annuelle de Diamniadio a vécu. Le khalife général, Thierno Amadou Yéro Athie, est revenu sur les principes qui fondent la religion musulmane. Il a invité les fidèles à se pardonner mutuellement.



Il a appelé les fidèles à la confesion et à l'union des cœurs pour un pays de paix, prospère et émergent. Des chants religieux et des récitals de Coran ont rythmé la 28e édition de la Ziarra annuelle de Thierno Amadou Yéro Athie de Diamniadio, en présence des autorités administratives, politiques et religieuses de la localité. Il terminera en formulant des prières en l'endroit de ses talibés, des autorités politiques ou coutumières et du Sénégal...