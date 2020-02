Diamniadio / 2e édition randonnée pédestre de la solidarité : La CANDE veut enrôler 6000 habitants de la commune à la CMU.

La Convergence Active et Novatrice pour le Développement Endogène de Diamniadio (CANDE), a tenu la 2ème édition de la Randonnée Pédestre de la Solidarité, ce dimanche 23 février 2020, au Pôle Urbain de Diamniadio, sous le thème : un randonneur, une CMU.

Occasion pour le maire de la ville de Diamniado, M. Mamadou Moulaye Guèye, de donner ses appréciations et sa satisfaction envers les organisateurs et de tout ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette randonnée.

Le maire souhaite la pérennisation de cet acte si noble. Selon lui, au-delà de l’importance du sport pour la santé, c’est également une occasion pour les habitants de Diamniadio de découvrir le pôle urbain.

Selon le Directeur des affaires juridiques et des partenariats de la Couverture Maladie Universelle, Mamadou Selly Ly, "l’objectif de ce partenariat avec CANDE, est d’enrôler, 6000 habitants de la commune de Diamniadio à la CMU."

M. Ly, a également rappelé ce qu’est la couverture maladie universelle. Ainsi, il a informé que « qu’une campagne nationale a été initiée depuis le mois de décembre et lancée par le ministre du développement communautaire. Cette campagne s’appelle 1million d’enfants et de femmes dans les mutuelles de santé avec Youssou Ndour comme parrain. »

Par ailleurs, le ministre Diène Farba Sarr, s'est lui aussi, réjoui de la mobilisation et du thème qui a été choisi. Il est aussi revenu sur l’importance du sport pour la santé, mais aussi le rôle qu’il joue dans le développement d’un pays.

« Le sport est du marketing, ça lance les pays en leur donnant une certaine visibilité », a-t-il déclaré. Et pour conclure, le président de l’association CANDE, Baba Traoré, a remercié la population de Diamniadio et tous ceux qui ont participé à la réussite de cette randonnée. Il a saisi l’occasion pour solliciter auprès du Gouvernement, des ralentisseurs pour éviter des accidents...