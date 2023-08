Dialogue territorial : Le président de l’union des associations plaide pour les collectivités territoriales

Présent à l’ouverture de la 1ère édition du dialogue territorial, le président de l’union des associations des élus locaux (UAEL) a invité le ministre des Collectivités territoriales à matérialiser les projets du président de la République. Mamadou Woury Diallo est revenu sur l’octroi des 15% de TVA aux collectivités, le Pacasen et d’autres projets.



« Il y a eu beaucoup d’acquis, la fonction publique locale. Nous comptons sur vous pour réaliser le rêve du Président d’octroyer les 15% du TVA aux collectivités territoriales. C’est très important pour les collectivités. Le Président avait dit 20 milliards pour le Pacasen rural, on est allés à 10 milliards et aujourd’hui 5 milliards sont disponibles. Le Président avait dit qu’on inscrit 30 milliards dans le budget de 2024 et nous demandons de veiller à ce que ces 30 milliards soient inscrits dans le budget » rappelle le maire de Vélingara.