Dialogue national : Macky Sall réitère son appel pour des échanges plus inclusifs et participatifs

Macky Sall sur l’organisation du dialogue national ouvert, pluriel et inclusif remercie le coordonnateur ainsi que les présidents et rapporteurs de commissions, de même que tous les participants, sans exception, qui ont su mettre le Sénégal au-dessus de tout pour produire, en un temps record, des recommandations stratégiques, sur les différentes dimensions de la vie sociale, politique, économique et culturelle de notre pays.