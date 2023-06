Dialogue national : Les résultats attendus connus

Les réformes juridiques institutionnelles renforceront la gouvernance responsable, transparente et démocratique.

Après avoir dévoilé les termes de référence de l’acte 2 du dialogue national, les résultats attendus sont aussi dégagés.Il s’agit de l’apaisement et de l’instauration d’un climat de paix et de concorde nationale.Ainsi, les canaux permanents de la médiation politique sont mis en place avec l’implication des acteurs étatiques et de tous les régulateurs sociaux.La concertation préalable aux décisions impliquant des communautés données évitera les facteurs de conflit entre les investisseurs étrangers ou nationaux et les populations.L’État aura affiné un mécanisme huilé et éprouvé d’arbitrage, à la satisfaction de tous les acteurs concernés. La promotion de l’activité est effective, avec comme conséquence une croissance inclusive, au service des populations, notamment des plus démunis.