Dialogue National : La société civile sonne l’alerte face au danger d’un boycott et d’une démocratie fragile

À l'approche du Dialogue Politique National organisé par le Président de la République, un atelier stratégique de préparation a été lancé par la société civile sénégalaise, qui se réunit par le biais du consortium ONG 3D-COSCE-GRADEC et autres. Cet atelier, parrainé par l'Union Européenne dans le contexte du programme Saxal Jamm, a pour objectif de promouvoir une participation forte, cohérente et inclusive de la société civile en matière de réformes politiques et électorales. Trois thèmes principaux seront abordés : la démocratie et les droits de l'homme, le processus électoral et les réformes institutionnelles. Selon Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC, « cette initiative constitue une réponse nécessaire à l'appel au dialogue, mais également une barrière contre le danger d'une déviation institutionnelle ».







Devant les menaces de boycott brandies par certains acteurs politiques, la société civile tire la sonnette d'alarme : « L'absence à la table des négociations est une atteinte à la démocratie ». Moundiaye Cissé, qui dirige l'ONG 3D, met en évidence que le dialogue, même face aux divergences, est essentiel pour toute progression démocratique. La société civile, en tant que régulateur, incite toutes les entités actives – syndicats, partis politiques, mouvements citoyens – à s'engager, à exprimer leurs opinions et à ne pas esquiver le forum de discussion national. Leur but : exprimer une opinion nette, provenant de la base, à travers un mémorandum partagé afin d'orienter les principales décisions futures.







Cependant, au-delà des discussions politiques, cette approche constitue également un geste de survie pour la démocratie. En intégrant des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et des ambassadeurs de la paix, les organisateurs aspirent à établir un dialogue authentique, représentatif et pérenne. Le message est explicite : dans un climat de tensions et d'incertitudes, le manque de dialogue pave la voie aux divisions. L'objectif de ce dialogue préparatoire est donc de servir d'ultime protection contre le risque d'une démocratie appauvrie de son essence participative.